أوقاف كوردستان تقدم شكوى رسمية ضد شخص أهان "صلاح الدين الايوبي"

أربيل (كوردستان 24)- قدمت وزارة أوقاف اقليم كوردستان شكوى رسمية الى الادعاء العام بحق شخص أهان القائد الاسلامي التاريخي صلاح الدين الايوبي.

وقامت مديرية التسامح الديني التابعة للوزارة بتقديم شكوى رسمية للادعاء العام في الاقليم بعد أن قام شخص بإهانة القائد الاسلامي التاريخي صلاح الدين الايوبي عبر بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء في بيان للوزارة ان "التعايش الديني في اقليم كوردستان هو أحد أهم اسس وزارة الأوقاف في اقليم كوردستان، الاستراتيجية وهو مصدر افتخار لدى كافة سكان الاقليم".

وتابع "في يوم 19 من شهر آذار مارس الجاري قام شخص يقيم خارج اراضي الاقليم وعبر بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي بإهانة الشخصية الاسلامية الكوردية صلاح الدين الايوبي".

واضاف "وقد تواصلت الوزارة مع اتحاد علماء الدين الاسلامي والجهات المعنية والقانونية من اجل اتخاذ الاجراءات القانونية بحق هذا الشخص ولكن عطلة عيد نوروز حالت دون ذلك لذا فقد قررنا البدء بالاجراءات بعد انتهاء العطلة".

واكد البيان ان الممثل الرسمي للزردشتيين أدان هذا الفعل واشار الى انه لا يمثل الزردشتيين وسلوكه معاد لقيم التعايش الديني".

سوار احمد