للعام الرابع.. استمرار إيران بقطع مياه نهرين عن اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- تستمر إيران للعام الرابع على التوالي بقطع مياه نهري سيروان والزاب الصغير عن اقليم كوردستان مما يتسبب بضرر كبير لسكان المنطقة.

ويخالف هذا الإجراء كافة الأعراف والقوانين الدولية بخصوص مياه الانهار المشتركة كما أنه يؤدي الى نفوق مئات آلاف الاسماك وإلحاق اضرار كبيرة بالمحاصيل الزراعية وبفلاحي المنطقة ويتسبب بيباس المحاصيل كما تقول السلطات في الاقليم.

وقال الاستاذ الجامعي سلام محمود لكوردستان 24 "لم تلتزم ايران بالاتفاق المائي في صيف عام 2017 وقد حجزت مياه نهر الزاب عبر احداث سد كولسة وهذه القضية متعلقة بالقوانين الدولية للمياه المشتركة وعلى الحكومة العراقية التحرك بجدية بهذا الخصوص".

وقالت عضو مجلس النواب العراقي آرزو محمود لكوردستان 24 "هناك اتفاق بخصوص الأمن المائي بين الدول وكثيرا ما طالبت حكومة بغداد وحكومة الاقليم السلطات الايرانية بعدم قطع المياه بشكل كامل، لكنها تستمر بقطع المياه خصوصا في الصيف وفي حال أطلقته فإنه يكون بكميات صغيرة لا تفي باحتياجات المنطقة مما يسفر عن حدوث كوارث".

وكثيرا ما يتسبب قطع مياه نهري سيروان والزاب الصغير، بحدوث أزمة مياه شرب في العديد من المناطق باقليم كوردستان.

وتتواصل حكومة اقليم كوردستان بشكل دائم مع القنصلية الإيرانية في كوردستان والجهات المعنية في مسعى لإيجاد حلول لكن المشكلة لا تزال قائمة حتى الآن.

سوار أحمد