سیاسة

طائرات التحالف تدك أوكار داعش في قرجوخ

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طائرات التحالف الدولي -الصورة ارشيفية
طائرات التحالف الدولي -الصورة ارشيفية
العراق طائرات التحالف الدولي قرجوخ داعش

أربيل (كوردستان 24)- قالت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء ان طائرات التحالف الدولي نفذت 18 ضربة جوية ضد عناصر تنظيم داعش في محافظة نينوى.

وذكر بيان لخلية الإعلام ان التحالف نفذ 18 ضربة جوية على أوكار داعش في جبال قرجوخ.

وقال البيان "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، طيران التحالف الدولي نفذ سلسلة ضربات جوية بلغت 18 ضربة يوم امس في جبال قره جوخ ضمن قاطع عمليات نينوى".

واسفرت الضربات عن تدمير 36 وكرا لعناصر التنظيم، وفق ما ذكر البيان الإعلامي.

سوار احمد

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