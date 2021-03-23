"كالو راح للديرة ترجعون".. نؤاس اموري يطرح اغنية للنازحين

أربيل (كوردستان 24)- طرح الفنان العراقي نؤاس اموري أغنية جديدة عن النازحين العراقيين الذين يعيشون في المخيمات ويعانون من ظروف معيشية مزرية.

ونشر نؤاس أموري في صفحته الشخصية على فيسبوك "النازحين هم اخواننا واهلنا وشركاءنا في الوطن والحاضر والمستقبل. ولا يزال بعضهم يعاني من مسألة العودة الى ديارهم لاسباب عدة منها العجز الحكومي والمؤسساتي ومنها الظن بهم انهم ارهابيين. ومنها ان بيوتهم قد تهدمت او بعضهم لا يملك بيوتاً اصلاً. خصوصاً ان هناك توجه جديد للحكومه باغلاق كل مخيمات اللاجئين وعودتهم القسرية".

وتابع اموري "ولايماني بهم وبقضيتهم قمت باعداد 3 اعمال انا واخي الشاعر الهادف احمد هندي تتناول معاناتهم وان شاء نستطيع أن نوصل صوتهم للمسؤولين".

والأغنية من كلمات احمد هندي وألحان نؤاس اموري وتم تسجيلها في استديو نؤاس أموري للانتاج والتوزيع الفني العراق اربيل.

سوار أحمد