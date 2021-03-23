مقتل شخص واصابة آخرين بانفجار دراجة نارية في بغداد

أربيل (كوردستان 24)- قال مصدر أمني عراقي اليوم الثلاثاء ان شخصا قتل واصيب ثلاثة آخرون جراء انفجار دراجة نارية في منطقة المشتل شرقي بغداد.

وذكر المصدر أن أسباب الانفجار لا تزال غير معلومة، وأن الأجهزة المعنية تجري تحقيقا في الحادث، من دون مزيد من التفاصيل.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان "انفجار عبوة ناسفة داخل دراجة نارية، على طريق القناة باتجاه منطقة بغداد الجديدة، مما ادى الى مقتل صاحب الدراجة وإصابة آخر كان برفقته كمعلومات أولية عن الحادث وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".

وقال موقع "السومرية" نقلا عن مصدر ان "عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل دراجة نارية انفجرت ما أسفرت عن مقتل صاحب الدراجة".

واضاف أن "القوات الأمنية قامت بأخذ هاتف صاحب الدراجة الذي قتل وكان ينوي تفجير العبوة على محال لبيع المشروبات الكحولية".

سوار احمد