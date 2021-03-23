كورونا يخطف 30 شخصاً ويصيب 4494 آخرين في 24 ساعة بعموم العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة العراقية الثلاثاء عن وفاة 30 مصاباً بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت وزارة الصحة في تقريرها اليومي إن مختبراتها سجلت في الفترة ذاتها 4494 إصابة جديدة بالوباء مع تماثل 4125 مصاباً بالوباء إلى الشفاء.

وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات في عموم العراق، وبضمنه إقليم كوردستان، إلى 803 آلاف و41 إصابة منها 14066 حالة وفاة منذ ظهور الوباء في البلاد قبل نحو عام.

ودفع ارتفاع معدل الإصابات، السلطات إلى إعلان حظر تجول ليلي، بعد أن بات معدل الإصابات مماثلاً للإصابات المسجلة الصيف الماضي بعد تراجع خلال الشتاء.

وبلغت أعلى الأرقام المسجلة اليومية في العراق أكثر من 5000 إصابة في الأيام القليلة الماضية، في وقت لا تزال فيه البلاد تكافح للحصول على مزيد من اللقاحات.