في كوردستان.. عدّاد كورونا يتخطى "حاجزاً خطيراً" ووزير الصحة يحذر

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة صحة إقليم كوردستان الثلاثاء تسجيل أربع وفيات و411 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتمثل هذه إحصائية مرتفعة بعدما بدأ مؤشر الإصابات يتصاعد تدريجياً في إقليم كوردستان على الرغم من دعوات السلطات لتطبيق الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات.

وقال وزير الصحة سامان البرزنجي في بيان إن معدل الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 10.3 بالمئة في الوقت الذي لا ينبغي فيه تجاوز المعدل 50 بالمئة، مشيراً إلى أن الموقف الوبائي الأخير في إقليم كوردستان أظهر أن معدل الإصابات بلغ صعفي ما تم تسجيله مؤخراً.

وتوقع وزير الصحة ارتفاع عدد الإصابات، وعبّر عن قلقه من عدم التزام المواطنين بالإرشادات الصحية مثل ارتداء الكمامات وتجنب الاختلاط والتجمعات.

وأضاف البرزنجي أن من شأن تقاعس السكان عن الإجراءات الوقائية أن يسبب انتشاراً سريعاً للفيروس في قادم الأيام، وهو ما يتميز به كورونا المتحوّر.

وسجل إقليم كوردستان لغاية الآن 116,295 إصابة بالوباء منها 3,610 وفيات.