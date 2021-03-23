بعد بغداد.. انخفاض مفاجئ للدولار في أسواق إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- سجلت أسواق إقليم كوردستان مساء الثلاثاء انخفاضاً مفاجئاً لسعر صرف الدولار أمام العملة المحلية، وذلك بعدما شهد انخفاضاً في بغداد.

ففي أسواق بغداد، بلغ سعر الصرف في بعض مكاتب الصيرفة 134 ألفاً و800 دينار بحلول مساء اليوم. وكان سعر الصرف قبل ذلك 145 ألفاً.

يأتي هذا في وقت حذرت فيه الحكومة الاتحادية من أنها ستلاحق التجار المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية المحلية مع قرب حلول شهر رمضان.

وفي إقليم كوردستان، بلغ سعر الصرف 142 ألفاً إلى 142 ألفاً و500 دينار.

وقال المتحدث باسم سوق الصيرفة في السليمانية جبار كوران لكوردستان 24، إن السبب الرئيسي في انخفاض سعر الدولار يعود إلى ضخ البنك المركزي كمية كبيرة من العملة الصعبة في الأسواق.

وأشار إلى أن ثمة أسباب أخرى قادت الدولار إلى الانخفاض ومنها التصريحات المتضاربة للبرلمانيين حول محاولات تعديل سعر الصرف إلى 130 ألف دينار.