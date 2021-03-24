العراق يبرم صفقة مع شلمبرجير لحفر آبار نفطية بالجنوب

أربيل (كوردستان 24)- وافقت الحكومة العراقية على منح شركة شلمبرجير الأمريكية صفقة بقيمة 480 مليون دولار لحفر آبار النفط في الجنوب.

وجاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس الوزراء العراقي يوم الثلاثاء واتخذ فيها جملة من القرارات ومنها صفقة شلمبرجير لحفر آبار النفط.

وتضمنت الصفقة حفر 96 بئرا نفطية في الجنوب، وفقاً لبيان مجلس الوزراء.

وأضاف البيان أن مبلغ الصفقة يقل بنسبة 14.4 بالمئة عن الكلفة التخمينية البالغة 56 مليون دولار "وهي ضمن النسبة المسموحة في التعليمات".

ويعتمد العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك، على صادرات النفط في جميع عائداته الحكومية.