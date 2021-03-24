أسعار النفط تتعافى وسط مخاوف من "الإغلاق الوبائي"

أربيل (كوردستان 24)- استقرت أسعار النفط بعد ركود في اليوم السابق، وسط مخاوف من بطء التعافي بسبب عمليات الإغلاق الوبائي الجديدة في أوروبا وزيادة مخزونات الخام الأمريكية.

ومنذ الصباح، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 8 سنتات، أو 0.1 بالمئة، إلى 60.87 دولار للبرميل، بعد أن هوت بنسبة 5.9 المئة، ووصلت إلى 60.50 دولار للبرميل في اليوم السابق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 8 سنتات، أو 0.1 بالمئة، إلى 57.84 دولار للبرميل، بعد أن فقدت 6.2 بالمئة ولمس أدنى مستوى عند 57.32 دولاراً يوم الثلاثاء.

ولامس كلا الخامين القياسيين أدنى مستوياتهما منذ أوائل فبراير يوم الثلاثاء، وانخفضا الآن بنحو 15 بالمئة من أعلى مستوياتهما الأخيرة في وقت سابق من هذا الشهر، حسبما أوردته رويترز.