الدولار يواصل الانخفاض لليوم الثاني في عموم العراق

أربيل (كوردستان 24)- واصل سعر صرف الدولار انخفاضه أمام العملة المحلية لليوم الثاني على التوالي في أسواق إقليم كوردستان وأسواق بغداد.

ففي بغداد، بلغ سعر الصرف 143,300 دينار مقابل كل 100 دولار، بينما بلغ السعر في مكاتب الصرافة 142,750 ديناراً و143,750 ديناراً (بيع وشراء).

وبلغ سعر الصرف في البصرة 142,500 دينار، فيما بلغ السعر في النجف 143,350 دينارا، أما في الموصل فبلغ سعر الصرف 143,800 دينار.

وفي إقليم كوردستان، بلغ سعر الصرف في أربيل 143,900 دينار.

وبدأ سعر صرف الدولار تراجعه يوم أمس بعد ساعات من تحذير أطلقته الحكومة الاتحادية للمتلاعبين برفع أسعار البضائع المصنعة محلياً.

وجاء الارتفاع في وقت يعتزم فيه مشرّعون عراقيون دعوة السلطات إلى خفض سعر الدولار، غير أن كبار المحللين الاقتصادين يستبعدون ذلك.