إلهام شاهين ترغب بزيارة بغداد مجدداً: لا مانع من دور باللهجة العراقية

أربيل (كوردستان 24)- أبدت النجمة المصرية إلهام شاهين رغبتها في زيارة العراق مجدداً، مؤكدة سعادتها بوجودها في بغداد ومشاركتها في فعاليات مهرجان بابل الدولي.

ونقلت صحيفة الصباح العراقية الرسمية عن شاهين قولها "سعادتي لا توصف في أول زيارة الى بغداد، وأتمنى تكرار الزيارة إن شاء الله".

وتابع "لا أنسى تلك اللحظات الجميلة خلال تكريمي في مهرجان بابل، وهالني ما رأيت من تاريخ وحضارة في تلك المدينة العريقة".

وبشأن إمكانية رؤيتها قريباً في دور باللهجة العراقية قالت: "لو يوجد دور سأرحب به رغم انه سيتطلب مجهودا خاصا في تعلم اللهجة، حتى أقدمه بالشكل الصحيح".

وبينت شاهين أنها تقترب من دخول مسابقات الدراما في رمضان المقبل، مشيرة الى أن "دراما رمضان مهمة في مسيرة الفنان، لكنني حتى هذا الوقت لم اتفق على عمل، لكن يوجد هناك مسلسل اتفقت عليه مع المنتجة مها سليم، بقصص وموضوعات منفصلة عن المرأة بعد عمر الأربعين والخمسين، تتضمن كل خمس حلقات موضوعا مختلفا، والعمل من إخراج طارق رفعت وتأليف شهيرة سلام".

وكشفت شاهين عن ندمها بسبب اشتراكها في فيلم "موت سميرة" مشددة بالقول إن "ندمي ليس لأجل دوري كممثلة، ولكن فكرة الفيلم قدمت أشياء غير حقيقية عن فنان أسعد الأمة العربية كلها، وهو الملحن الكبير بليغ حمدي وهو ظلم كثيرا في حياته وحتى في السينما ظلمناه".

وتطرقت الفنانة المصرية إلهام شاهين الى الاحتفال بعيد ميلادها، مبينة "كلما أطفئ شمعة عيد ميلادي وأكبر سنة، كلما اشعر بمسؤولية أكثر، حياتية وفنية، وأخاف أكثر من اختياراتي، وافكر مئات المرات قبل الموافقة على أي عمل".