بالصور | إحباط تهريب سبعة ملايين حبة مخدرة وتسعة كيلوغرامات كريستال غربي العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات العراقية الأربعاء عن إحباط عملية تهريب سبعة ملايين حبة مخدرة وتسعة كيلوغرامات من عقار الكريستال ميث المخدر غربي البلاد.

وقالت خلية الإعلام الأمني، المعنية بنشر البيانات العسكرية الرسمية، إن الأجهزة الأمنية تمكنت "من ضبط نحو سبعة مليون حبة مخدرة، وما يقارب تسعة كيلوغرامات من مادة الكريستال المخدرة".

وأضافت الخلية في بيان لها أن العملية أدت كذلك إلى ضبط "أنواع أخرى من الحبوب والمؤثرات العقلية موضوعة داخل أكياس في عجلة نوع براد في أحد المآرب في قضاء الرطبة غربي محافظة الأنبار".

وأشار إلى أن العملية جاءت "بعد متابعة ميدانية مستمرة، وعمل تميز بالمهنية استمر لعدة أيام".

وأضافت الخلية أن "القوات الأمنية حصلت على معلومات وافية عن المتورطين بإدخال هذه الكمية من الحبوب المخدرة والمؤثرات العقلية".