نيجيرفان بارزاني يعزّي بوفاة وزير المالية الإماراتي

أربيل (كوردستان 24)- عزّى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الأربعاء بوفاة وزير المالية الإماراتي نائب حاكم دبي حمدان بن راشد آل مكتوم.

وكتب نيجيرفان بارزاني على حسابه في تويتر "أتقدم بخالص التعازي إلى الإمارات العربية المتحدة والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بوفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة".

وتابع "أفكاري ودعائي مع شعب وقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الوقت العصيب".

وأعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في وقت سابق من اليوم وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ووزير المالية الإماراتي.