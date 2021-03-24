وزير الخارجية القطري يزور كوردستان في ثاني محطات جولته إلى العراق

أربيل (كوردستان 24)- يجري وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني زيارة إلى إقليم كوردستان في إطار زيارته إلى بغداد.

ووصل آل ثاني إلى بغداد في وقت سابق من اليوم والتقى نظيره العراقي فؤاد حسين لبحث جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

ومن المقرر أن يلتقي الوزير القطري كبار المسؤولين في الحكومة الاتحادية.

وقال مصدر مطلع لكوردستان 24، إن وزير الخارجية القطري سيغادر إلى أربيل بعد أن ينهي محطته الأولى ومشاوراته في بغداد.

وأضاف أن آل ثاني سيلتقي كبار القادة في إقليم كوردستان.

وسبق أن أجرى الوزير القطري زيارة إلى إقليم كوردستان في كانون الثاني يناير 2020.