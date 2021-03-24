مسرور بارزاني معزياً في وفاة حمدان بن راشد: ساهم بإخلاص في نهضة بلاده

أربيل (كوردستان 24)- عزّى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 24 آذار (مارس) 2021، في وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية.

وكتب مسرور بارزاني على حسابه في تويتر "ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم. وبهذا المصاب أتقدم أصالة عن نفسي ونيابة عن شعب إقليم كوردستان بأحر التعازي والمواساة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً، في فقدان رجل دولة كبير ساهم بكل تفانٍ وإخلاصٍ في نهضة بلاده وخدمة مصالحها العليا".