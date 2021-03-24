في كوردستان.. كورونا يحصد المزيد واعداد الاصابات في ارتفاع

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة صحة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء تسجيل 7 وفيات و516 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكر تقرير للوزارة انه تم تسجيل 5138 فحصا جديدا في عموم مناطق ومحافظات اقليم كوردستان.

وتم تسجيل 516 اصابة جديدة، 172 منها في اربيل و202 في السليمانية و137 في دهوك و4 في ادارة كرميان وحالة واحدة في ادارة رابرين.

وتماثلت 224 حالة للشفاء، 79 منها في اربيل و64 في السليمانية و58 في دهوك و11 في كرميان و12 في رابرين.

واكدت الوزارة تسجيل 7 حالات وفاة، 4 منها في اربيل وحالة في السليمانية و2 في دهوك.

وبلغ اجمالي عدد الاصابات 116811 اصابة، شفي منها 107418 فيما توفي حتى الآن 3617 شخصا.

سوار احمد