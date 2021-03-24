هيئة السياحة: عشرات آلاف السياح زاروا كوردستان خلال نوروز

أربيل (كوردستان 24)- قالت هيئة السياحة في اقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، ان عشرات آلاف السياح زاروا الاقليم خلال اعياد نوروز.

وقال المتحدث باسم هيئة الصحة نادر روستي، لكوردستان 24 ان "أكثر من 55 الف سائح معظمهم من أهالي جنوب العراق ووسطه زاروا المناطق السياحية في اقليم كوردستان خلال ثلاثة ايام من أعياد نوروز".

واشار روستي الى ان هذه الاحصائيات ليست نهائية لافتا الى ان هيئة السياحة ستقوم بنشر الاحصائيت النهائية في الايام المقبلة.

واكد روستي انه لولا انتشار جائحة كورونا والاجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي صدرت لكانت أعداد السائحين اضعفا هذه الأعداد.

سوار احمد