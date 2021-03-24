العراق يسجل اعلى حصيلة يومية للاصابات منذ تفشي الجائحة

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الاربعاء، تسجيل 29 حالة وفاة و6051 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وهذه أعلى إصابات يومية في البلاد منذ تفشي الجائحة في العراق مطلع العام الماضي.

وذكر تقرير يومي للوزارة ان 29 حالة وفاة تم تسجيلها خلال 24 ساعة الماضية.

وتماثلت 4185 حالة للشفاء حيث وصل عدد حالات الشفاء الى 727471.

وبلغ عدد الاصابات الكلي 809092 بينها 14095 حالة وفاة.واليكم جدول الموقف الوبائي اليومي:

سوار أحمد