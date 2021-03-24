وزير الخارجية القطري: هناك مناخ ملائم للاستثمار في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ان هناك مناخ ملائم للاستثمار في اقليم كوردستان.

وجاء ذلك اليوم الاربعاء لدى استقبال الرئيس مسعود بارزاني لمحمد بن عبد الرحمن آل ثاني والوفد المرافق في اربيل.

وعبر آل ثاني عن إعجابة بالتنمية والازدهار والاستقرار في اقليم كوردستان مشيرا الى ان الظروف ملائمة للاستثمار في الاقليم.

واكد الوزير القطري ان افتتاح القنصلية القطرية في اربيل سيهيء الأرضية للعمل في المشاريع الاقتصادية.

وعبر آل ثاني عن رغبة بلاده في تعزيز وتطوير العلاقات مع اقليم كوردستان.

من جانبه عبر الرئيس مسعود بارزاني عن سعادته بعزم قطر على افتتاح قنصلية في اقليم كوردستان فيما رحب بتعزيز العلاقات بين الاقليم وقطر.

ووصل آل ثاني زيارة إلى إقليم كوردستان قادما من العاصمة العراقية بغداد.

وسبق أن أجرى الوزير القطري زيارة إلى إقليم كوردستان في كانون الثاني يناير 2020.

سوار أحمد