مكافحة الإرهاب العراقي يعلن اعترافات الداعشي "حسان عبد الله هلال"

أربيل (كوردستان 24)- اعلن جهاز مكافحة الارهاب العراقي، اليوم الاربعاء اعترافات "حسان عبد الله هلال"، وهو عنصر من تنظيم داعش سلم نفسه الى القوات الامنية خلال عملية عسكرية في جبال مخمور.

وذكر الجهاز في بيان نُشر على صفحته الرئيسية "إلحاقًا لبياننا السابق وبعد أن سلم الإرهابي الداعـشي " حسان عبد الله هلال " نفسه إلى جهاز مُكافحة الإرهاب نعرض على حضراتكم جُزء من المعلومات التي أدلى بها :

- جهاز مُكافحة الإرهاب باغتنا أثناء تخرج دورة البشائر .

- مقتل أمير قاطع جبال مخمور أمير طاهر ( أبو جرناس )

- مقتل أبو ثابت مسؤول الأمنية

- مقتل خالد القريشي مسؤول كتيبة الفتح

- مقتل أبو غيث أمير مفارز القناصين ومرافقيه وهُم أبو غيث وأبو الفرقان .

- مقتل عدد كبير من المقاتلين داخل المضافات .

علمًا إن الإرهابي المذكور أعلاه لم يُغادر جبال مخمور مُنذ ثلاثة أعوام

وفي التاسع من شهر ىذار الجاري إنطلقت عملية " الأسد المُتاهب " في سلسلة جبال مخمور جنوب شرق مدينة الموصل والتي إستهدفت فلول داعـش.

سوار أحمد