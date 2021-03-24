رئيس اقليم كوردستان يتلقى دعوة رسمية لزيارة قطر

أربيل (كوردستان 24)- تلقى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني دعوة وجهها رئيس الوزراء القطري الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني لزيارة قطر.

وجاء ذلك اليوم الأربعاء، خلال استقبال نيجيرفان بارزاني لنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، والوفد المرافق في اربيل.

وخلال اللقاء عبر نيجيرفان بارزاني عن سروره لقرار فتح قنصلية دولة قطر في أربيل وعدّ ذلك فرصة جيدة لزيادة تمتين العلاقات بين قطر وإقليم كوردستان مؤكداً أن الأمان والاستقرار والقانون المشجع على الاستثمار في إقليم كوردستان يوفر أرضية مناسبة للقطاع الخاص والاستثمار القطري في إقليم كوردستان ومنه لكل العراق.

وخلال الاجتماع الذي حضره نائب رئيس إقليم كوردستان جعفر شيخ مصطفى وعدد من المسؤولين، جرى التباحث بشأن تعزيز علاقات العراق وإقليم كوردستان مع دولة قطر، وأوضاع المنطقة بصورة عامة وأهمية التعاون والتشارك في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وفرص الاستثمار وتشغيل رؤوس الأموال القطرية في إقليم كوردستان والعراق، وآخر مستجدات تفشي وباء كوفيد-19 وخطوات مواجهته، ومخاطر عودة داعش للظهور ومجموعة مسائل تهم الجانبين.

ورحب رئيس الاقليم بالدعوة الرسمية التي وجهها له الوزراء القطري خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس ، لزيارة الدوحة مشدداً على رغبة إقليم كوردستان في المزيد من تطوير العلاقات مع قطر، وبارك إكمال إجراءات افتتاح قنصلية دولة قطر في أربيل.

وأشار نيجيرفان بارزاني إلى الدور الهام لقطر وقيادتها في المنطقة معبراً عن سعادته لخطوات تطبيع علاقات قطر مع دول الخليج، آملاً أن يتمكن الجميع معاً من تحقيق تعاون وتنسيق أفضل من أجل الأمان والاستقرار في المنطقة.

سوار احمد