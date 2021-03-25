اسعار النفط تنخفض مجددا وتقترب من 60 دولارا

أربيل (كوردستان 24)- شهدت أسعار النفط، اليوم الخميس، تراجعا طفيفا بأكثر من 1 بالمئة مع عودة ظهور مخاوف بشأن الطلب على الوقود إلى جانب عمليات إغلاق جديدة لتفشي جائحة فيروس كورونا.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 0.86 دولار أو 1.43 بالمئة، لتصل إلى 63.55 دولارا للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.99 دولار أو 1.62٪ إلى 60.19 دولارا للبرميل.

وانخفضت الأسعار في وقت سابق من الأسبوع بفعل مخاوف بشأن تشديد القيود الوبائية في أوروبا وتأخير اللقاح الذي يؤخر نمو الطلب على الوقود، لكنها ارتفعت أمس الأربعاء، مع توقف السفينة في قناة السويس التي اوقفت 10 ناقلات تحمل 13 مليون برميل من النفط.

من جهة اخرى كشفت أربعة مصادر في أوبك + لرويترز ، عن توقعات بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، (أوبك +) سيمددون قيودهم الحالية على الإمدادات حتى ايار المقبل.

سوار أحمد