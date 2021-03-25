إصابة وزير عراقي بفيروس كورونا

أربيل (كوردستان 24)- قالت وكالة فرانس بريس ان اصابة وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال بفيروس كورونا قد ثبتت، بعد ان جاءت نتيجة الفحص الذي خضع له إيجابية.

ونقلت الوكالة عن مصدر مقرب للوزارة رفض الكشف عن هويته ان "نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها درجال، أكدت إصابته بفيروس كورونا، وهو في وضع صحي مستقر".

وأضاف أن اللاعب الدولي السابق (62 عاماً) "يخضع لفترة علاج قد تستمر لثلاثة أيام، يعود بعدها لمزاولة مهماته، إذ أن الفريق الطبي أكد أن إصابته خفيفة".

وأعرب درجال عبر حسابه على تطبيق تلغرام عن "الشكر والتقدير لكل من استفسر وسأل واطمأن" إلى صحته.

ويشهد العراق ارتفاعاً كبيراً بعدد الإصابات بالجائحة، رغم إجراءات الإغلاق الجزئي وحظر التجوال الشامل في أيام العطلة الأسبوعية.

سوار أحمد