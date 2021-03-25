ارتفاع اصابات كورونا في اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- ارتفعت اعداد اصابات فيروس كورونا في اقليم كوردستان، اليوم الخميس، وفق ما ذكر التقرير اليومي لوزارة صحة الاقليم.

وذكر التقرير انه تم اجراء 6060 فحصا في عموم محافظات ومناطق الاقليم خلال الاربع وعشرين ساعة.

وتم تسجيل 601 اصابة جديدة، 188 منها في اربيل، 158 في السليمانية و216 في دهوك و2 في حلبجة و37 في ادارة كرميان.

وتماثلت 222 حالة للشفاء، 57 منها في اربيل و60 في السليمانية و87 في دهوك وحالة في حلبجة و8 في كرميان و9 في رابرين.

واكدت الوزارة تسجيل 5 حالات وفاة، 2 منها في اربيل و2 في دهوك وحالة وفاة في كرميان.

وبلغ اجمالي الاصابات 117412، شفي منها 107640، فيما توفي حتى الآن 3622 شخصا.

سوار أحمد