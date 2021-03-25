الصدر يعلق على استعراض مسلح في بغداد ويطالب الحكومة العراقية بأمر

أربيل (كوردستان 24)- عد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الاستعراض المسلح الذي قامت به ميليشيا "ربع الله" في شوارع بغداد، بأنه أمر مرفوض داعيا الحكومة العراقية في الوقت نفسه الى منه تكراره.

ونظمت ميليشيا "ربع الله" في وقت سابق من اليوم، استعراضا مسلحا في عدد من المناطق في العاصمة العراقية بغداد.

ونشر الصدر على حسابه في موقع تويتر "لقد لجأت احدى الميليشيات إلى الإستعراض العسكري المسلح، والانتشار المكثف في العاصمة الحبيبة بغداد من أجل مطالب مثل صرف الدولار".

واضاف "اللجوء إلى السلاح لتحقيق المطالب أمر مرفوض يجب على الحكومة الحيلولة لعدم وقوعه مرة أخرى"، مشيرا إلى أن هذه الجهة التي قامت بالاستعراض "إن كانت تنتمي للحشد فعلى الحشد معاقبتها، وإلاّ فإعلان البراءة منها".

سوار أحمد