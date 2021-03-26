إقليم كوردستان يسجل أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا منذ مطلع 2021

أربيل (كوردستان 24)- سجل إقليم كوردستان 725 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب ما أعلنه وزير الصحة.

وهذه أعلى حصيلة يسجلها إقليم كوردستان منذ مطلع العام الجاري، في منحى تصاعدي منذ أن تم تأكيد إصابات بالسلالة الجديدة بالفيروس.

وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات في عموم إقليم كوردستان إلى 118,137 إصابة.

وقال وزير الصحة سامان البرزنجي للصحفيين إن مستشفيات الإقليم سجلت في الفترة ذاتها خمس وفيات في المحافظات الأربع ووحداتها الإدارية.

وبلغ إجمالي الوفيات لغاية الآن 3627 حالة وفاة، منذ أن سجلت أول إصابة في إقليم كوردستان في آذار مارس 2020، وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة.