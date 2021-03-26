العراق يحصل على أولى شحنات أسترازينيكا عبر "كوفاكس"

أربيل (كوردستان 24)- تلقى العراق 336 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، وهي أول دُفعة أرسلت إلى البلاد في إطار برنامج "كوفاكس".

وحضر وزير الصحة حسن التميمي إلى مطار بغداد لاستقبال الشحنة، وقال للصحفيين إنهم سيتم توزيع اللقاحات على وجه السرعة إلى جميع أنحاء البلاد بما في ذلك إقليم كوردستان.

وحصل العراق على أولى شحنات لقاحات فيروس كورونا بعد أن تبرعت بها الصين في وقت سابق من الشهر الماضي، لكنه واصل تقديم طلبات الحصول على مزيد من اللقاحات.

وأُعلن العراق يوم أمس أعلى حصيلة يومية له على الإطلاق لأكثر من 6500 إصابة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 815605 حالة.

وفرضت السلطات حظر تجول خلال الليل في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس.

ويهدف مرفق كوفاكس، المدعوم من منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للقاحات والتحصين، إلى تأمين ملياري جرعة لقاح للبلدان المنخفضة الدخل بحلول نهاية عام 2021.