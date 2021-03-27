الأردن يعلق على "خطأ بروتوكولي" خلال اجتماع مع وزير عراقي

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الزراعة الأردنية، إن وضع العلم العراقي القديم خلال اجتماع مع وزير الزراعة العراقي "خطأ بروتوكولي غير مقصود".

وأثار علم العراق السابق جدلاً واسعاً في كل من العراق والأردن وذلك على هامش حدث توقيع بروتوكول تعاون بين البلدين في القطاع الزرعي.

وقالت الوزارة في بيان إن "الخطأ البروتوكولي" خلال لقاء وزيري زراعة الأردن والعراق تمثل بـ"وضع العلم العراقي الذي كان معتمداً بلفظ الله أكبر بالخط الكوفي الأخضر ونجماته الثلاث قبل إزالتها حسب التعديل الأخير".

وجاء في البيان "هنا توضح الوزارة بأنه خطأ غير مقصود وأن الأردن يحترم خيارات الشعب العراقي الشقيق ويدعمها من أجل عراق قوي ومزدهر".

وبعد سقوط النظام السابق، اعتمد العلم العراقي ذي النجوم الثلاث مع تغيير عبارة (الله أكبر) من الخط الذي خطّه صدام حسين إلى الخط الكوفي.

هذا وقال وزير الزراعة العراقي، محمد الخفاجي، في صفحته عبر فيسبوك إنه فوجئ بوجود العلم العراقي السابق، قبيل توقيع بروتوكول التعاون مع نظيره الأردني خالد الحنيفات.

ورفض الخفاجي التوقيع على البروتوكول لحين إزالة العلم ووضع علم البلاد الحالي.

وحمّل مسؤول التشريفات في السفارة العراقية في الأردن، مسؤولية هذا الخطأ. وطالب الجانب الأردني باعتذارٍ عما حصل، وفقاً لما كتبه وزير الزراعة العراقي.

ولا يزال العلم العراقي الجديد يحمل الألوان الأحمر والأبيض والأسود إلا انه تم حذف النجوم الخضراء الثلاث في الوسط التي ترمز الى الوحدة والحرية والاشتراكية وهو شعار حزب البعث المحظور.

أما عبارة (الله أكبر) التي تتوسط العلم باللون الأخضر، والتي وُضعت بناء على أوامر من صدام خلال حرب الخليج عام 1991، فتقرر الإبقاء عليها في مكانها لكنها لم تعد بخط صدام.