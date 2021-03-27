بغداد تؤجل "القمة الثلاثية" تضامناً مع حادثة قطاري سوهاج

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، تأجيل القمة الثلاثية مع عمّان والقاهرة وذلك تضامناً مع ضحايا حادثة قطاري سوهاج بصعيد مصر.

وأعرب الكاظمي عن تضامن بلاده مع مصر وأهالي ضحايا تصادم القطارين الذي أسفر عن مصرع 32 شخصاً وإصابة أكثر من 100 آخرين بجروح.

وكتب الكاظمي، على حسابه في تويتر "نعزي جمهورية مصـر العربية بالمصاب الأليم جراء حادثة اصطدام القطارين، داعين بالرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين".

وأضاف "وتضامنا مع فاجعة إخواننا، نعلن تأجيل القمة الثلاثية في بغداد الى القريب العاجل، مع عقد اجتماع الأسبوع المقبل لوزراء خارجية البلدان الثلاثة لتحديد موعد جديد لانعقادها".

وكان من المفترض إقامة قمة أردنية مصرية عراقية في العاصمة بغداد نهاية الشهر الحالي، بحضور العاهل الأردني عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.