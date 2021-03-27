النجيفي: الميليشيات "أقوى" من الكاظمي وصوتها في البرلمان هو "الأعلى"

أربيل (كوردستان 24)- قال القيادي في جبهة الإنقاذ والتنمية أثيل النجيفي، إن الميليشيات العراقية المدعومة من إيران "أقوى" من موقف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وأشار في الوقت نفسه إلى أن صوتها في البرلمان العراقي هو "الأعلى" من باقي الأصوات.

وأضاف النجيفي، وهو محافظ أسبق لنينوى، في مقابلة مع كوردستان 24 عبر سكايب، أن الميليشيات "أقوى بكثير" من موقف الكاظمي، وقد رفضت مبادرة الحوار الوطني التي دعا إليها رئيس الوزراء، مبيناً أن الوضع العراقي آخذ إلى الانهيار في ظل الفصائل المسلحة.

وأشار إلى أن الميليشيات تملك قوى في البرلمان وبوسعها فرض مزيد من السيطرة على الكاظمي واستدعائه تحت قبة المجلس التشريعي، وأكد أن رئيس الوزراء أصدر في السابق مذكرات اعتقال، غير أن قوات الأمن لم تتمكن من القبض على من صدرت بحقهم تلك المذكرات.

وتابع "ومع أن الميليشيات أقوى من السيد الكاظمي في الشارع، فإنها رفضت دعوته إلى الحوار الوطني حتى مع الفصائل المسلحة".

وقال النجيفي إن تلك الجماعات بإمكانها مهاجمة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وجميع القوى البرلمانية الأخرى.

وخلص للقول "القوة الحقيقية في البرلمان هي قوة الميليشيات".