الحداد يترأس اجتماعاً بين المالية النيابية والحكومة حول موازنة 2021

أربيل (كوردستان 24)- ترأس نائب رئيس البرلمان العراقي بشير الحداد الاجتماع المشترك بين اللجنة المالية النيابية مع عدد من الوزراء في الحكومة الإتحادية.

وعُقد الاجتماع لوضع الصياغات النهائية على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية بحضور وزراء كل من المالية والنفط والتخطيط والكهرباء والتجارة والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال والعمل والشؤون الاجتماعية ورئيس مجلس الخدمة الاتحادي.

وقال المكتب الإعلامي للحداد في بيان إن الاجتماع يهدف لبحث ومناقشة تفصيلية لبنود ومواد قانون الموازنة الإتحادية لسنة 2021.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسة يوم غد الأحد للتصويت على مشروع الموازنة.

وكان من المفترض التصويت على مشروع الموازنة السبت الماضي، غير أن الخلاف حول حصة إقليم كوردستان أرجأ الجلسة إلى الأحد.