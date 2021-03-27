الدولار يرتفع طفيفاً والذهب يحافظ على استقراره في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- ارتفع سعر صرف الدولار اليوم السبت أمام العملة المحلية ، إلا أن سعر الذهب حافظ على استقراره في أسواق إقليم كوردستان.

أسعار العملات العالمية في أسواق إقليم كوردستان

100 دولار = 144800 دينار

100 يورو = 170000 دينار

100 جنيه إسترليني = 197000 دينار

100 ليرة تركية = 18700 دينار

100 ألف تومان إيراني = 5800 دينار

دينار أردني واحد = 2500 دينار

أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان

مثقال عيار 24 = 403000 دينار

مثقال عيار 21 = 355000 دينار

مثقال عيار 18 = 302000 دينار