الدولار يرتفع طفيفاً والذهب يحافظ على استقراره في كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- ارتفع سعر صرف الدولار اليوم السبت أمام العملة المحلية ، إلا أن سعر الذهب حافظ على استقراره في أسواق إقليم كوردستان.
أسعار العملات العالمية في أسواق إقليم كوردستان
100 دولار = 144800 دينار
100 يورو = 170000 دينار
100 جنيه إسترليني = 197000 دينار
100 ليرة تركية = 18700 دينار
100 ألف تومان إيراني = 5800 دينار
دينار أردني واحد = 2500 دينار
أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان
مثقال عيار 24 = 403000 دينار
مثقال عيار 21 = 355000 دينار
مثقال عيار 18 = 302000 دينار