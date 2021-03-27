السلطات الصحية تصعّد تحذيراتها مع تخطي كورونا عتبة جديدة في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- صعدت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، اليوم السبت من تحذيراتها بعد تخطي اصابات فيروس كورونا عتبة جديدة في الاقليم.

وذكر بيان للوزارة انه تم تسجيل 417 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية، 79 منها في اربيل و322 في دهوك و6 في كرميان و10 في رابرين.

وتماثلت 307 حالة للشفاء معظمها في اربيل والسليمانية ودهوك، فيما تم تسجيل 5 حالات وفاة، 3 منها في اربيل وحالة في السليمانية وحالة في دهوك.

وقال مدير صحة اربيل دلوفان محمد في وقت سابق من اليوم ان وزارة الصحة توجه بتشديد الاجراءات الوقائية وتوصي بفرض حظر للتجوال مع ارتفاع نسبة المصابين.

وبلغ اجمالي عدد الاصابات في الاقليم 118554 شفي منها 108185، فيما توفي حتى الآن 3632 شخصا.

سوار احمد