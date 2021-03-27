الكاظمي بشأن استعراض عسكري ببغداد: رأينا "تخبطا" لدى هذه الجماعات في توضيح الحادثة

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي انه وجد تخبطا لدى جماعات مسلحة بخصوص توضيح حول استعراض عسكري جرى في بغداد من قبل حركة "ربع الله".

وجاء حديث الكاظمي اليوم السبت خلال لقاء متلفز مع عدد من القنوات العربية.

وقال الكاظمي "نحن مع استعادة الدولة وقد عمدنا الى سياسة الصبر مع الحسم وإعادة الثقة للأجهزة الامنية لإيقاف هذه الجماعات وقمنا بإجراءات مهمة جدا ونجحنا بها ويوم امس راينا تخبطا لدى هذه الجماعات في توضيح ما حدث".

وتابع ان "الحكومة تقوم بواجبها في تأمين بيئة آمنة لفرص نجاح دولة آمنة ولا مجال لاطراف ترغب بأن تكون خارج اطار الدولة وهذا الامر يحتاج للوقت والصبر".

واضاف "بكل تاكيد الولاء للعراق فقط وقد قمنا بإجراءات وجرى انتشار واسع للقوات الامنية في بغداد يوم امس وسوف نستمر لفرض هيبة الدولة".

ونفى المسؤول الامني لكتائب "حزب الله" في العراق أبو علي العسكري في وقت سابق، الحديث عن تنظيم استعراض عسكري لـحركة "ربع الله" في بغداد، التي قال إن الكتائب تشرف على إدارتها.

وشهدت العاصمة العراقية بغداد، يوم الخميس، استعراضاً عسكرياً لمجموعة مسلحة طالبت بإعادة صرف سعر الدولار أمام الدينار العراقي إلى وضعه السابق، و تمرير قانون الموازنة المالية الاتحادية 2021.

سوار احمد