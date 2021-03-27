الحداد يعلن موقف وفد الاقليم من مقترح الكتل البرلمانية بشأن حصة الاقليم من الموازنة

أربيل (كوردستان 24)- قال نائب رئيس البرلمان العراقي بشير الحداد، ان وفد حكومة اقليم كوردستان المفاوض وافق على مقترح الكتل البرلمانية المصادق عليه من قبل اللجنة المالية بشأن حصة الإقليم من الموازنة للعام 2021.

وجاءت تصريحات الحداد اليوم السبت، بعد انتهاء اجتماع اللجنة المالية مع فريق حكومي من الوزراء.

وقال الحداد ان "المادة المتعلقة بحصة اقليم كوردستان في مشروع قانون الموازنة لم تكن السبب في عدم التصويت على القانون".

واكد الحداد ان وفد الاقليم وافق على النص الذي تم الاتفاق عليه مع الكتل السياسية بشأن حصة كوردستان، مشيرا الى ان اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي صدّقت هذا الاتفاق وتم تثبيته في الموازنة ولا يمكن التراجع عنه بأي شكل.

واوضح ان وفد الاقليم المفاوض يتعامل مع هذا النص المصدّق والموقع عليه من قبل اللجنة ولن يرضى بالتراجع عن الاتفاق المصدق، لافتا الى ان هناك جهات تسعى لعرقلة اقرار مشروع القانون وأن يبقى العراق بلا موازنة هذا العام.

وترأس الحداد في وقت سابق من اليوم السبت الاجتماع المشترك بين اللجنة المالية النيابية مع عدد من الوزراء في الحكومة الإتحادية.

وعُقد الاجتماع لوضع الصياغات النهائية على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية بحضور وزراء كل من المالية والنفط والتخطيط والكهرباء والتجارة والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال والعمل والشؤون الاجتماعية ورئيس مجلس الخدمة الاتحادي.

وقال المكتب الإعلامي للحداد في بيان إن الاجتماع يهدف لبحث ومناقشة تفصيلية لبنود ومواد قانون الموازنة الإتحادية لسنة 2021.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسة يوم غد الأحد للتصويت على مشروع الموازنة.

وكان من المفترض التصويت على مشروع الموازنة السبت الماضي، غير أن الخلاف حول حصة إقليم كوردستان أرجأ الجلسة إلى الأحد.

سوار احمد