الرئيس بارزاني في وفاة "يلدرم": رحيله شكّل خسارة كبيرة

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس مسعود بارزاني ان رحيل الشخصية الوطنية والاكاديمية الكوردية قدري يلدرم، شكل خسارة كبيرة.

وتوفي يوم امس السبت البرلماني السابق في حزب الشعوب الديمقراطية عن منطقة سيرت، البروفيسور قدري يلدرم، اثر تعرضه لنزيف دماغي.

وقال الرئيس بارزاني في رسالة تعزية "ببالغ الحزن والاسى تلقينا نبأ وفاة الشخصية الوطنية والاكاديمي الكوردي في الشمال والاستاذ في جامعتي دياربكر وماردين الدكتور قدري يلدرم".

وتابع ان "المساعي والجهود التي بذلها الدكتور يلدرم لتطوير اللغة والادب والتاريخ الكوردي موضع تقدير، ورحيل شخصية مثل دكتور قدري يلدرم خسارة كبيرة".

ووجه الرئيس بارزاني تعازيه الحارة لعائلة الفقيد واصدقائه داعيا الباري عز وجل أن يسكن الفقيد فسيح جنانه وأن يلهم اهله الصبر والسلوان.

سوار احمد