صحة كوردستان تجدد تحذيراتها: المستشفيات ستمتلئ ووفيات كورونا بأعلى نسبة

أربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث باسم وزارة صحة اقليم كوردستان، آسو حويزي، اليوم الأحد ان نسبة الاصابات بفيروس كورونا ارتفع بشكل كبير، مشيرا الى ان الاقليم سجل اعلى معدل للوفيات خلال العام الحالي.

وقال حويزي في بيان انه تم ادخال عدد كبير من المصابين الى المستشفيات والأسرة في العناية المركزة ستمتلأ قريبا ولن تبقى أمكنة لمصابين آخرين.

واكد حويزي ان اقليم كوردستان سجل أعلى معدل اصابات بفيروس كورونا خلال الاشهر الأربعة من العام الجاري.

ولفت حويزي الى ان عدم تقيد المواطنين بالإجراءات الوقائية والتعليمات الصحية وعدم ارتداء الكمامات ساهم الى حد كبير في ارتفاع عدد الاصابات.

واكد تسجيل 11 حالة وفاة في اقليم كوردستان حتى منتصف ليلة أمس، رغم عدم صدور الموقف الوبائي حتى الآن.

سوار احمد