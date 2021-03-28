البرلمان العراقي يؤجل الجلسة الخاصة بتمرير مشروع الموازنة

أربيل (كوردستان 24)- قال مراسل كوردستان 24 ان مجلس النواب العراقي أجل عقد الجلسة الخاصة للتصويت على مشروع الموازنة المالية لعام 2022، الى الساعة السابعة مساء اليوم الأحد.

وقال شفان جباري انه كان من المقرر عقد الجلسة في الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الأحد، إلا أنه تم تأجيل الجلسة الى الساعة الـ 7 من مساء اليوم.

وأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ان "نقاشات الكتل والقوى السياسية مع الحكومة ووزاراتها المعنية مستمرة حول مشروع قانون الموازنة، وعليه قررت رئاسة المجلس ان تكون جلسة التصويت على القانون اليوم الاحد الموافق 28 اذار 2021 الساعة السابعة مساء".

واوضح شفان جباري ان الرئاسات العراقية الثلاث مجتمعة حاليا مع وفد اقليم كوردستان المفاوض ورؤساء الكتل البرلمانية واللجنة المالية خارج مبنى مجلس النواب، وذلك لبحث ايجاد حلول لمشروع الموازنة المالية.

سوار احمد