"ارتفاع متسارع".. كوردستان تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا في 2021

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة صحة إقليم كوردستان الأحد تسجيل 926 إصابة جديدة و11 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وهذه أعلى حصيلة على الإطلاق يسجلها إقليم كوردستان منذ مطلع العام الجاري، وهو رقم يقترب من معدل الإصابات في الصيف الماضي بعد تراجع خلال الشتاء.

وقالت وزارة الصحة في تقريرها اليومي إن الإصابات الجديدة توزعت في معظم المحافظات وتصدرتها أربيل ثم السليمانية فدهوك وكرميان وأخيراً حلبجة.

وتماثل 298 مصاباً للشفاء في الفترة نفسها التي تم خلالها تسجيل 11 حالة وفاة منها ست في أربيل وثلاث في السليمانية واثنان في دهوك.

وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات في إقليم كوردستان إلى 119 ألفاً و480 إصابة بما في ذلك 3643 حالة وفاة، بحسب آخر حصيلة لوزارة الصحة.

وقالت وزارة الصحة إنها رصدت تسارعاً في معدل تفشي الوباء وبما ينذر في تكدس المستشفيات، وحثت الجميع على ارتداء الكمامات وتجنب التجمعات.