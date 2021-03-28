أربيل تشدد إجراءات مكافحة كورونا وتتوعد المخالفين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت غرفة عمليات محافظة أربيل اليوم الأحد، عن اتخاذ جملة من القرارات الجديدة للحد من تفشي فيروس كورونا ولا سيما السلالة الجديدة من الوباء.

وجاء ذلك خلال اجتماع أشرف عليه محافظ أربيل أوميد خوشناو في ديوان المحافظات بحضور عدد من المسؤولين المحليين وخلص إلى أصار جملة قرارات.

وخوّل الاجتماع قوى الأمن الداخلي (الآسايش) والشرطة والزيرفاني وشرطة المرور وقوات الشرطة اتخاذ الإجراءات المشددة القانونية بحق الأشخاص والجهات الذين لا يطبقون الإجراءات الصحية وإجراءات الوقاية وخصوصا ارتداء الكمامات، بحسب بيان رسمي.

وأفاد البيان الذي صدر بعد الاجتماع، أن السلطات حثت مواطني أربيل على الالتزام التام بإجراءات الوقاية للحفاظ على سلامتهم وأرواح الآخرين.

ومنع البيان جميع أنواع التجمعات والاجتماعات والندوات والمؤتمرات بأي شكل من الأشكال في القاعات والحدائق والأماكن العامة المفتوحة وغلق جميع قاعات السينما في جميع المولات والأسواق.

وأشار البيان إلى أن مفارز قوى الأمن الداخلي وفرق البلدية تراقب الوضع بدقة وستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مبيناً أن ألاماكن المفتوحة مثل المولات ومراكز التسوق والأماكن العامة والتجارية يتوجب عليها تنفيذ التعليمات الصحية والإجراءات الوقائية وخصوصا ارتداء الكمامات وعدم خلق الازدحامات.

والزم البيان جميع المؤسسات والدوائر الرسمية والمديريات الحكومية وجميع الموظفين في حدود المحافظة تطبيق جميع الإجراءات الصحية والوقائية وخصوصاً ارتداء الكمامات وعدم خلق التجمعات والازدحامات، وعدم السماح لأي مواطن الدخول إليها لتمشية معاملته من دون ارتداء الكمامة، محذراً مديري الدوائر والمؤسسات المخالفة باتخاذ إجراءات قانونية وإدارية مشددة بحقهم.

والزم أيضاً جميع الكافتيريات والأندية والمطاعم بأن تقدم الخدمات لزبائنها خارجا وفي الحدائق وان تراعي التباعد الاجتماعي والمسافات بين الطاولات أما التي لا حدائق لها عليها أن تحدد أعداد الزبائن داخل المطعم وأن تفتح النوافذ والأبواب لتبديل الهواء، محذرا الأماكن غير الملتزمة باتخاذ الإجراءات القانونية وغلق المكان.

ومنع البيان إقامة مجالس العزاء في الأزقة والقاعات وفي السرادقات والحدائق وأي مكان آخر، مخولا ومحملا مراكز الشرطة والمختارين مسؤولية اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

والزم جميع سائقي السيارات الخاصة والحمل والأجرة بارتداء الكمامة هم والركاب الذين معهم والالتزام بالتعليمات الصحية، محذرا المخالفين من الإجراءات القانونية من قبل شرطة المرور ومفارزها.

وأشار البيان الى أن الوضع حساس خطير والسلالة الجديدة من الفيروس في تصاعد وتفشٍ، ونوه أيضاً الى انه اعتبارا من يوم غد الاثنين 29 آذار الجاري ستتمركز مفارز قوات الآسايش والشرطة والزيرفاني وشرطة المرور في الأماكن لمراقبة المواطنين والتزامهم بالإجراءات الوقائية والتعليمات الصحية، مضيفا انه لمراقبة المؤسسات والدوائر والمديريات الحكومية فإن اللجان السرية تقوم بمراقبة الدوائر والموظفين بشكل تام.

ولفت البيان أن هذه القرارات تشمل جميع الأقضية والنواحي في حدود محافظة أربيل، وانها تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الساعة 12 من ليلة 28 / 29 آذار الجاري.