بعد ستة ايام.. تعويم جزئي لسفينة الحاويات العالقة بقناة السويس

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة قناة السويس بدء تعويم سفينة الحاويات، إيفر غيفن، بنجاح، وتعديل مسارها بنسبة 80 في المئة، وابتعاد مؤخرة الناقلة عن الشط بمسافة 102 متر بدلا من 4 أمتار، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقال رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، إنه تم "البدء في مناورات الشد لتعويم سفينة الحاويات إيفر غيفن بواسطة 10 قاطرات عملاقة تقوم بالعمل من أربعة اتجاهات مختلفة".

وأوضحت الشركة المالكة للسفينة أنها "استدارت" لكنه لم يتم تعويمها بالكامل بعد.

وشارك في عملية التعويم، فجر الاثنين، 10 قاطرات ضخمة ويجري الآن سحب السفينة جنوبا.

ويأتي هذا التطور بعد فشل عدة محاولات لتعويم السفينة بما عليها من شحنة منذ جنوحها في المجرى الملاحي الأهم في العالم منذ الثلاثاء الماضي.

وقالت وكالة وريترز ان السفينة طفت بالكامل تقريبا وبدأت في تشغيل محركاتها استعدادا لنقلها إلى منطقة البحيرات، وأشارت إلى أنها ستخضع لعمليات تفتيش أولية قبل نقلها.

وأعلنت هيئة قناة السويس، في بيان رسمي، أمس الأحد، أن قاطرتين أخريين، انضمتا إلى جهود إعادة تعويم السفينة، بينما تواصلت أعمال إزالة الرمال المحيطة بمقدمتها ومحاولات الشد بالقاطرات في أوقات تتلاءم مع ظروف المد والجزر.

وكان جنوح السفينة البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، قد تسبب في توقّف الحركة في المجرى الاستراتيجي، ما أجبر بعض شركات النقل البحري على تغيير مسار ناقلاتها إلى رأس الرجاء الصالح في جنوب افريقيا، حتى حل المشكلة وفق ما ذكرت "بي بي سي".

سوار احمد