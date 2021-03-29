تراجع اسعار النفط بعد تحريك السفينة العالقة بقناة السويس

أربيل (كوردستان 24)- هبط النفط بأكثر 2 بالمئة، اليوم الاثنين، بعد ورود أنباء من قناة السويس عن نجاح طواقم الإنقاذ في تحريك سفينة الحاويات العملاقة التي تسد ممر التجارة العالمية الحيوي منذ قرابة أسبوع.

وهبط خام برنت 1.38 دولار بما يعادل2.1 بالمئة، إلى 63.19 دولاراً للبرميل، والخام الأميركي 1.48 دولار أو 2.4 في المئة إلى 59.49 دولاراً للبرميل.

وقال مصدر ملاحي مطلع لرويترز اليوم الإثنين، إن سفينة الحاويات العالقة "إيفر غيفن"، عُومت بشكل شبه كامل وستخضع للفحص قبل تحريكها.

ولا تزال المئات من سفن الحاويات الأخرى، وسفن البضائع الصب، وناقلات النفط مكدسة على طرفي القناة، لكن الأنباء عن تحريك السفينة دفعت أسعار النفط للتراجع على الفور.

وشهدت أسعار النفط تقلباً كبيراً في الأيام القليلة الماضية، إذ حاول المتعاملون والمستثمرون الموازنة بين تأثير إغلاق نقطة عبور رئيسية للتجارة، والتأثير الأوسع نطاقاً لإجراءات الإغلاق لاحتواء الإصابات بفيروس كورونا.

وقال جيفري هالي كبير محللي الأسواق في أواندا إن "التقلب في أسعار السوق سيتواصل".

وأردف: "نظراً للتقلب في الأسبوع الماضي، يبدو أن برنت سيتحرك صوب أدنى نقطة من نطاقه الذي يتراوح بين 60 و65 دولاراً للبرميل"،

ولفت إلى أن الخام الأميركي "سيهبط على الأرجح إلى أدنى نقطة من نطاقه الأسبوعي الذي يتراوح بين 57.5 و62.5 دولاراً للبرميل".