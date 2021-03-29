سامان برزنجي: الوضع مقلق وينبغي تشديد اجراءات الوقاية

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان ان الاوضاع مقلقة مشيرا الى ان نسبة الاصاباة بفيروس كورونا اعلى من النسبة الطبيعية لافتا الى ضرورة تشديد الاجراءات الوقائية.

وقال برزنجي لكوردستان 24 ان "اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا ستجتمع غدا الثلاثاء وسنقوم بتقديم اقتراحاتنا ونأمل أن يتم تشديد الاجراءات".

واكد برزنجي ان الأمر الأهم من تشديد الاجراءات واصدار القرارات هو التزام المواطنين بالتعليمات الصحية وارتداء الكمامات والتقيد بالتباعد الاجتماعي".

وعن فرض حظر التجوال قال وزير الصحة ان هناك اجراءات يمكن اتخاذها قبل اللجوء الى هذا الخيار، مشيرا الى ان الحكومة تسعى أن لاتؤثر الاجراءات على معيشة المواطنين واعمالهم.

واضاف "في كل مرحلة سيتم تقييم الأوضاع واصدار القرارات المناسبة".

أعلنت غرفة عمليات محافظة أربيل يوم الأحد، اتخاذ جملة من القرارات الجديدة للحد من تفشي فيروس كورونا ولا سيما السلالة الجديدة من الوباء.

وقال المتحدث باسم وزارة صحة اقليم كوردستان، آسو حويزي، يوم الأحد ان نسبة الاصابات بفيروس كورونا ارتفع بشكل كبير، مشيرا الى ان الاقليم سجل اعلى معدل للوفيات خلال العام الحالي.

وقال حويزي في بيان انه تم ادخال عدد كبير من المصابين الى المستشفيات والأسرة في العناية المركزة ستمتلأ قريبا ولن تبقى أمكنة لمصابين آخرين.

واكد حويزي ان اقليم كوردستان سجل أعلى معدل اصابات بفيروس كورونا خلال الاشهر الأربعة من العام الجاري.

ولفت حويزي الى ان عدم تقيد المواطنين بالإجراءات الوقائية والتعليمات الصحية وعدم ارتداء الكمامات ساهم الى حد كبير في ارتفاع عدد الاصابات.

سوار احمد