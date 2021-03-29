مسرور بارزاني: الارتفاع السريع في الإصابات "مقلق" والقطاع الصحي أمام امتحان صعب

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين ان الارتفاع السريع في اصابات فيروس كورونا في الاقليم، أمر مقلق، فيما وجه في الوقت نفسه المحافظين في محافظات كوردستان باتخاذ كافة التدابير التي من شأنها حماية ارواح المواطنين.

ونشر مسرور بارزاني على حسابه في موقع تويتر "الآن ليس وقت السياسة، القطاع الصحي في اقليم كوردستان أمام امتحان صعب فمخاوف فقدان المواطنين لحياتهم ارتفعت والمكتسبات التي كسبناها من التدابير الصحية التي اتخذناها معرضة للخطر".

واضاف بارزاني "مواطنو كوردستان شركاؤنا في تحمل المسؤولية إزاء سلامة ارواحهم وارواح عائلاتهم، أدعوكم الى ارتداء الكمامات وغسل الايدي وتجنب الازدحامات في المناطق السياحية".

وتابع "الارتفاع السريع في الاصابات أمر مقلق وفي هذه الاوضاع الحساسة ادعو المحافظين في محافظات الاقليم الاربعة أن يتحملوا مسؤولياتهم ازاء حماية ارواح الناس واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها حماية سلامة المواطنين".

وقال وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان سامان برزنجي في وقت سابق من اليوم ان الاوضاع مقلقة مشيرا الى ان نسبة الاصابات بفيروس كورونا اعلى من النسبة الطبيعية لافتا الى ضرورة تشديد الاجراءات الوقائية.

واكد برزنجي ان الأمر الأهم من تشديد الاجراءات واصدار القرارات هو التزام المواطنين بالتعليمات الصحية وارتداء الكمامات والتقيد بالتباعد الاجتماعي".

وأعلنت غرفة عمليات محافظة أربيل يوم امس الأحد، اتخاذ جملة من القرارات الجديدة للحد من تفشي فيروس كورونا ولا سيما السلالة الجديدة من الوباء.

سوار احمد