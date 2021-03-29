"رياح قوية" تعيد السفينة الجانحة لوضعها في عرض قناة السويس

أربيل (كوردستان 24)- عادت السفينة ايفر غيفن الجانحة في قناة السويس منذ أسبوع إلى نفس الوضع الذي كانت عليه قبل تحريكها فجر الاثنين وانتعاش الآمال في قرب تعويمها بحسب مواقع لمراقبة الملاحة الدولية.

وأكد مسؤول في قناة السويس طلب عدم الكشف عن هويته أن السفينة، التي تزيد حمولتها عن 200 ألف طن "عادت الى وضع الجنوح بعرض القناة بسبب الرياح الشديدة".

وعادت السفينة إيفر كيفن البالغ طولها 400 متر إلى إعاقة حركة الملاحة في كلا الاتجاهين في القناة التي تربط بين آسيا وأوروبا وتعد من أكثر ممرات شحن السلع والنفط والحبوب والمنتجات الأخرى ازدحاما في العالم.

وجاء توقف حركة الملاحة في القناة ليضيف لعرقلة حركة التجارة العالمية الذي تسببت فيه منذ العام الماضي جائحة كورونا إذ تأثرت أحجام التجارة بمعدلات الإلغاء المرتفعة ونقص الحاويات وبطء التعامل مع الشحنات في الموانئ.

ويمر نحو 30 في المئة من حركة نقل الحاويات في العالم يوميا عبر قناة السويس البالغ طولها 193 كيلومترا، ونحو 12 في المئة من إجمالي التجارة العالمية لجميع السلع.

ولا يزال تأثير الحادث على أسعار النفط محدودا، في ظل اتجاه معظم الناقلات إلى أوروبا، حيث يوجد ضعف على الطلب حاليا في ظل مجموعة جديدة من إجراءات العزل العام.