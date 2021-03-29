تعويم السفينة الجانحة مجدداً واستئناف حركة الملاحة في قناة السويس

أربيل (كوردستان 24)- تم تعويم السفينة إيفر كيفن الجانحة منذ أسبوع في قناة السويس واستئناف حركة الملاحة في القناة، بحسب ما أعلن رئيس الهيئة أسامة ربيع في بيان.

وجاء التعويم بعد دقائق من نشر مواقع تتبع صوراً تظهرها في عرض القناة من جديد.

وقال ربيع إنه "تم استئناف حركة الملاحة بقناة السويس بعد نجاح الهيئة بإمكانياتها في إنقاذ وتعويم سفينة الحاويات إيفر كيفن".

ويمر نحو 30 في المئة من حركة نقل الحاويات في العالم يوميا عبر قناة السويس البالغ طولها 193 كيلومترا، ونحو 12 في المئة من إجمالي التجارة العالمية لجميع السلع.