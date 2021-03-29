كورونا يحصد مزيداً من الأرواح ويفاقم الإصابات في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- حصد فيروس كورونا مزيداً من الأرواح وأصاب أكثر من 800 شخص في الساعات الأربع والعشرين الماضية بإقليم كوردستان.

وقالت وزارة الصحة في تقريرها اليومي إن مختبرات سجلت 839 حالة مؤكدة بالفيروس تصدرتها دهوك ثم السليمانية فأربيل. ولم تسجل حلبجة أي إصابة.

وذكرت الوزارة أن 10 أشخاص لقوا حتفهم بالفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات في عموم الإقليم إلى 120 ألفاً و319 إصابة منها 3653 حالة وفاة، وفق آخر تقرير لوزارة الصحة.

وبالتزامن مع ارتفاع معدل الإصابات، حذرت حكومة إقليم كوردستان من خطورة الموقف الوبائي في وقت تكافح فيه موجة ثانية من الوباء بعد تأكيد حالات بالسلالة الجديدة.