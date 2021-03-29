العراق يوقع اتفاقية مع "توتال" لإنشاء مشاريع عملاقة للطاقة

أربيل (كوردستان 24)- وقّع العراق اليوم الاثنين اتفاقاً رئيسياً مع شركة توتال لإنشاء أربعة مشروعات عملاقة للطاقة بما في ذلك مشروع لمياه البحر ومحطات لمعالجة الغاز الطبيعي.

وقالت وزارة النفط العراقية في بيان نشر على موقعها الإلكتروني إن الاتفاقية الأولية تم توقيعها خلال زيارة الرئيس التنفيذي لشركة توتال باتريك بويان.

وأعلن وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار أن الاتفاقية تمهد لتنفيذ أربعة مشاريع عملاقة بمليارات الدولارات في قطاعات الغاز والنفط والطاقة الشمسية.

وقال للصحفيين إن الاتفاقية تضمنت إنشاء مجمعات ووحدات لمعالجة الغاز المصاحب واستثماره على مرحلتين بطاقة 600 مليون قدم مكعبة قياسية، ومشروع ماء البحر، وتطوير حقل أرطاوي، وإنشاء مشروع الطاقة الشمسية لصالح وزارة الكهرباء بطاقة 1000 ميغاواط.

وأكد وزير النفط أنه جرى الاتفاق مع شركة "توتال" على تنفيذ مشاريع عملاقة تمثل حاجة للتنمية في البلاد، لافتاً إلى أن المشروع الأهم هو جمع وتكرير الغاز في كل الحقول خارج "اتفاقية غاز البصرة"، وهي حقول أرطاوي وغربي القرنة 2 ومجنون والطوبة واللحيس، التي تُحرق كميات كبيرة من الغاز فيها.

وأوضح أنه جرى الاتفاق مع شركة "توتال" على إنشاء مجموعة منشآت في هذه الحقول، مع إنشاء مجمع الغاز المركزي في أرطاوي بهدف استثمار كامل كميات الغاز المصاحب، لافتاً إلى أن المشروع يعدّ من أهم المشاريع التنموية التي ستشهدها البلاد خلال هذه السنة والسنوات اللاحقة.

وقال الوزير العراقي إن المشروع العملاق الآخر، هو مشروع ماء البحر المتكامل الذي كانت الوزارة تحاول تنفيذه منذ أكثر من 10 سنوات، وأبدت شركة «توتال» استعدادها لتنفيذه، مشيراً إلى أن المشروع الثالث هو مشروع تطوير حقل أرطاوي بهدف تعظيم إمكانات إمدادات الغاز واستثمار كامل الكمية من الحقول التي تحتوي على نسب عالية من إنتاج الغاز الطبيعي.

والمشروع الرابع بناء منشآت لإنتاج 1000 ميغاواط من الطاقة الكهربائية بالاعتماد على الطاقة الشمسية.

وأضاف عبد الجبار أن هذه المشاريع الأربعة، "جرى توقيع مذكراتها النهائية، وجرى الاتفاق على نطاق العمل الفني والتجاري تقريباً، وسيتم عرض الموضوع على مجلس الوزراء للمصادقة عليه، وتعدّ هذه المشاريع من أكبر المشاريع التنموية التي تنفذها شركة (توتال) خارج فرنسا".