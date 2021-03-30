دمشق تعلن نتائج المسحة الأخيرة للرئيس الأسد وزوجته

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الرئاسة السورية أن رئيس النظام بشار الأسد وزوجته أسماء "يعودان بدءا من اليوم لمزاولة عملهما بشكل طبيعي"، بعد ظهور نتيجة مسحة كورونا سلبية.

وذكرت الرئاسة في منشور إن التعافي جاء "بعد انتهاء فترة الحجر الصحي وزوال أعراض الإصابة بفيروس كورونا، وظهور النتيجة السلبية لمسحة الـ PCR التي تم إجراؤها لهما".

وكانت الرئاسة السورية أعلنت مطلع شهر اذار مارس الجاري أن الأسد وعقيلته أسماء أصيبا بفيروس كورونا، وأكدت في بيان أصدرته وقتها أنهما بصحة جيدة وحالتهما مستقرة.

سوار احمد